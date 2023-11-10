محمد بركات: فيتوريا صاحب القرار الوحيد فى انضمام أى لاعب للمنتخب

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بركات، عضو اتحاد الكرة: "إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني صاحب القرار الوحيد في انضمام أي لاعب أو استبعاد آخر".

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الجميع يطالب بمنح الصلاحيات كاملة لمدرب المنتخب، وبالتالي ليس مقبولاً أن يتدخل أحد في اختصاصاته.

وأكد أن الجميع يساند المنتخب في مهمته القادمة بتصفيات كأس العالم 2026 وافتتاح المشوار نحو المونديال لحصد الانتصار في أول جولتين، وقطع خطوة جيدة في بداية المهمة.

وأضاف: "دعوا فيتوريا يعمل في هدوء، الكرة الأفريقية تتطور وسبق أن عانى منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخبات المغمورة مثل أفريقيا الوسطى والنيجر، وبالتالي لا توجد مباراة سهلة رغم وجود فوارق بين المنتخب الوطني ومنافسيه بالمجموعة"، موضحا أنه لا بد أن يعمل كل لاعب ما عليه ويبذل أقصى مجهوده و300% من مستواه لحصد الفوز على حساب جيبوتي وسيراليون".

وأوضح بركات أن أحمد الشناوي من الحراس أصحاب الخبرات ويقدم مستويات جيدة في الموسم الحالي مع بيراميدز وسيضيف للمنتخب الكثير، مؤكدا أن عودة الشناوي لا تقلل من حظوظ الحارس محمد أبو جبل الذي بدأ استعادة مستواه مع البنك الأهلي ولكن المنافسة مطلوبة في هذا المركز.

وأتم تصريحاته أن محمد شريف مهاجم الخليج السعودي قدم مستويات جيدة بالفعل وعاد للتهديف بهز شباك الطائي في الدوري، موضحاً أن فيتوريا يجهز الجميع للمنافسة بقوة قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.