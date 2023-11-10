شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: الزمالك سينهى الشرط الجزائى مع أوسوريو بشكل "راقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا فى رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم ولكن طريقة لعبه والظروف الحالية كانوا سببا فى رحيله عن تدريب الفريق، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راق".

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يؤمن بالسحر والعفاريت فى كرة القدم على الإطلاق، مضيفا: "كرة القدم هي لعبة فى النهاية ولا أؤمن أبدًا بوجود سحر أو دجل، ومباراة بيراميدز كانت ممتعة للجماهير".

وأضاف: "توقعت هذا السيناريو فى اللقاء لأن مباريات الزمالك وبيراميدز دائمًا تحمل الإثارة والمتعة"، مؤكداً أن لاعبي الفريق الكروي الأبيض أثبتوا أنهم رجال أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

وواصل: "لاعبو الزمالك بذلوا أقصى جهد لديهم أمام بيراميدز رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم الفترة الأخيرة، إلى جانب وجود غيابات مؤثرة فى مباراة أمام فريق كبير ويضم لاعبين مميزين للغاية".

واختتم: "مباراة الزمالك وبيراميدز كانت ملحمة، والفوز فى هذا الوقت كان مهم للغاية، وهدف سامسون أعجبني كثيرا لأن سامسون كان لا يُعتمد عليه نهائيًا".