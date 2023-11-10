شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج إعداد بدنى لـ محمد هلال فى البنك الأهلي استعدادا لانتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على وضع برنامج تأهيلى للاعب محمد هلال لاستعادة لياقته البدنية والفنية للمباريات بعد توقف دام لمدة 6 أشهر.

وكان نادي البنك الأهلي تسلم خطابا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية، يفيد بإيقاف محمد هلال لاعب وسط الفريق لمدة 6 أشهر بسبب إيجابية عينته منذ 4 أشهر.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، كشفت ثبوت عينة إيجابية لأحد لاعبي الدوري الممتاز في فبراير الماضي دون الكشف عن هوية اللاعب، بعدما خضع اللاعب لإجراء عينة ثانية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر على استاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء.