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لقاءات قوية فى دورى مرتبط اليد 2006.. اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تُقام على مدار اليوم، الجمعة، مواجهات قوية على صعيد الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006  للموسم المحلى 2023 / 2024.

 

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: البنك الأهلى مع الأهلى، وسبورتنج مع الجزيرة، وهليوبوليس مع الترسانة، وطلائع الجيش مع الأوليمبى، والطيران مع أصحاب الجياد، والزمالك مع الشمس، والزهور مع سموحة، والمعادى مع العبور.

 

بينما تقام الجولة الحادية عشرة يوم الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع سبورتنج، والبنك الأهلى مع هليوبوليس، والجزيرة مع طلائع الجيش، والترسانة مع الطيران، والأوليمبى مع الزمالك، وأصحاب الجياد مع الزهور، والشمس مع المعادى، والعبور مع سموحة.

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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