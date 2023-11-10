شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى دورى مرتبط اليد 2006.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام على مدار اليوم، الجمعة، مواجهات قوية على صعيد الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2023 / 2024.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: البنك الأهلى مع الأهلى، وسبورتنج مع الجزيرة، وهليوبوليس مع الترسانة، وطلائع الجيش مع الأوليمبى، والطيران مع أصحاب الجياد، والزمالك مع الشمس، والزهور مع سموحة، والمعادى مع العبور.

بينما تقام الجولة الحادية عشرة يوم الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الأهلى مع سبورتنج، والبنك الأهلى مع هليوبوليس، والجزيرة مع طلائع الجيش، والترسانة مع الطيران، والأوليمبى مع الزمالك، وأصحاب الجياد مع الزهور، والشمس مع المعادى، والعبور مع سموحة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.