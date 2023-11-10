بطولة ألمانيا: غيراسي يكشف تأثير كاين على تطور أداء المهاجمين في البوندسليغا

الرياص - اسماء السيد - برلين : قال مهاجم شتوتغارت الغيني سيرهو غيراسي إنّ وصول المهاجم الدولي الانكليزي هاري كاين الى بايرن ميونيخ "دفع بالعديد من المهاجمين في الدوري الالماني لكرة القدم الى رفع مستواهم لمحاولة المنافسة معه".

وأوضح غيراسي الذي احرز 14 هدفًا في ثماني مباريات هذا الموسم، وهو رقم قياسي، قبل ان يتعرّض للاصابة في مقابلة لصحيفة "ذي غارديان" الانكليزية نُشرت الخميس أنّه يستمتع بالمنافسة.

وقال "إنه شيء كبير أن تتنافس مع هاري كاين، وهو مهاجم من الطراز العالمي".

وعلى الرغم من بدايته القوية، إلا أن غيراسي لا يتصدر حاليًا قائمة هدافي الدوري الألماني، بعد أن أتاحت إصابته الفرصة لكاين بتجاوزه.

وبات في جعبة كاين 15 هدفًا منذ انضمامه الى النادي البافاري من توتنهام خلال الصيف، علمًا انه خاض مباراتين اكثر من غيراسي.

ترتيب هدّافي الـ"بوندسليغا"

وكان مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروغ وجناح لايبزيغ وقتذك الفرنسي كريستوفر نكونكو تصدرا ترتيب هدّافي الـ"بوندسليغا"، برصيد 16 هدفًا لكل منهما، ما يعطي مؤشرا الى ارتفاع المستوى الهجومي هذا الموسم.

وعزا غيراسي الذي سجّل 11 هدفًا طوال الموسم الماضي، الفضل إلى الفهم الأكثر نضجًا للعبة سببا لتطوّر ادائه الشخصي، بينما يحاول "التعلم من الأفضل".

وأضاف "عندما كنت أصغر سنا، كنت أحب الركض في كل مكان في الملعب ولكني تعلمت المزيد عن نفسي. أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون وأحب مشاهدة لاعبين مثل (البولندي روبرت) ليفاندوفسكي أو كاين أو (النروجي إرلينغ) هالاند وأحلل ما يفعلونه".

وتابع "أحاول دائمًا أن أكون في المكان المناسب في الوقت المناسب".