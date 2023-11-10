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الامارات | «شباب الأهلي» يشارك في «السوبر الإماراتي - السعودي» لكرة اليد

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة اليد عن أن نادي شباب الأهلي سيمثل أندية الإمارات، في النسخة الأولى من كأس «السوبر الإماراتي - السعودي»، المقررة إقامتها 22 فبراير 2024 في مدينة الدمام .

وقال اتحاد اليد في بيان له: «يشارك شباب الأهلي في البطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم الرياضي 2023 - 2024، على أن يواجه شباب الأهلي في النسخة الأولى بطل كأس السوبر السعودي الذي لم يتحدد بعد».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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