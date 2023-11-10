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إطلاق سراح والد دياز المخطوف

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب الإنجليزي بعد نحو أسبوعين من اختطافه.

وتم اختطاف لويس مانويل دياز مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، بينما تم إطلاق سراح الأخير سريعا، وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في بيان الاتحاد الكولومبي: الاتحاد يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز والد لاعبنا لويس دياز ممكنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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