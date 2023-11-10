ياسر رشاد - القاهرة - كشف احمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك العديد من الأمور التي ترتبط باسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة الفنية خلفًا للمدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو، بالإشارة إلى بدء خطوات إنهاء الشرط الجزائي مع الكولومبي.

سننهي الشرط الجزائي مع أوسوريو بشكل راق

وقال سالم فى تصريحاته تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم لكن السبب في رحيله عن النادي هو طريقة لعبه في ظل الظروف الحالية للأبيض، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راق، ومجلس الإدارة لا يريد التورط في مشاكل جديدة".

الزمالك يكشف حقيقة حسم ملف المدرب الجديد

وقال أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك أن كل الاخبار التي تم تداولها حول المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لا أساس لها من الصحة، ومن يقف خلفها هم وكلاء يريدون الترويج لبضاعتهم.

وقد شدد على أن قناة الزمالك هي المنبر الرسمي لأي قرار يخص مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأن أي تصريحات تخرج من أي منصة أخرى هو أمر مشكوك في صحته.