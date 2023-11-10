مدرب التعاون: سنتخطى الهلال في الكأس ولم نتأثر بعدد الراحلين

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون، عن مستقبل منافسات سكري القصيم في الموسم الحالي، وهل تأثر الفريق بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين، وكيف أصبحت الامور في الهجوم عقب انتقال تاوامبا لنادي الأخدود، وما هي طموحاته في كأس خادم الحرمين الشريفين.

شاموسكا: سنتخطى الهلال في الكأس ولم نتأثر بعدد الراحلين

غادر أكثر من 14 لاعبًا من صفوف نادي التعاون مع بداية الموسم الحالي وتعاقد النادي مع عدة بدلاء، وقال شاموسكا عن الانسجام بينهم: "ذهبت أسماء كبيرة وأتت أسماء كبيرة الفريق يسير وفق رتم محدد، ويستطيع أي لاعب أن ينسجم معه وبيئة التعاون والجمهور يساعدان على نجاح أي لاعب.

أجاب مدرب نادي التعاون عن سؤال حول تأثير حسن كادش وضعف خط الدفاع بعد انتقاله لنادي الاتحاد، وقال: " كادش لاعب جيد ويتمناه أي مدرب، فهو قائد في خط الدفاع ويمتلك خامة المدافع الجيد، وصاحب خبرة كبيرة وكسبه الاتحاد ،لكن فريقنا لم يتأثر ولدينا البديل المميز وليد الأحمد وعون البيشي وهذا الجانب يؤكد تميز عمل الإدارة".

أضاف مدرب التعاون انه نجح في انسجام جواو بيدرو مع اللاعبين وتقديم مستوى جيد بعد رحيل تاوامبا عن السكري، وقال: "بيدرو اسم كبير وليس بجديد على منافسات الدوري السعودي فهو يعرف تفاصيله ومنافساته بشكل دقيق وهذا ساعده على التأقلم السريع".

اكمل شاموسكا تصريحاته بان النادي يمتلك عامل قوة بجماهيره خلال المواجهات التي يخوضها على ملعبه، وقال: "أننا نجد دعمًا جماهيريًّا كبيرًا، واللاعبون انغرست فيهم ثقافة الفوز، وأتمنى مواصلة العمل الإيجابي، وإسعاد الإدارة والجماهير".

نعمل على الفوز بكأس خادم الحرمين

اختتم شاموسكا مدرب التعاون تصريحاته بانه سيعمل على الفوز بكأس خادم الحرمين في الموسم الحالي، وتكرار الإنجاز الذي حققه الفريق سابقًا.

جدير بالذكر ان التعاون سيواجه نادي الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 11 من شهر ديسمبر المقبل.