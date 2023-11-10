اتحاد الكرة يقرر تحويل ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن "الجبلاية" قرر تحويل ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إلى لجنة الانضباط.

وكان ممدوح عيد قد تجاوز في حق الحكم أحمد الغندور خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.

وقال عامر حسين خلال تصريحات تليفزيونية "كرة القدم هناك انفعالات كثيرة، وهناك عقوبات أيضًا، واتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده".

وأضاف: "من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونوا مستقبل التحكيم المصري".

وأتم: "مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسؤول بالطبع عن تنظيم المباراة، والكلام لازال باكرًا حول الحضور الجماهيري، ونتمنى امتلاء المدرجات خصوصا في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين حاليا، وهو ما يشجع الجهات المعنية بزيادة الأعداد الجماهيرية"