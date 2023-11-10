الزمالك يستقر على مدربه الجديد لخلافة أوسوريو

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على بديل المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتولي قيادة الفريق في الفترة القادمة.

ويسعى الزمالك لحسم ملف الزمالك في أقبر وقت ممكن، بعد رحيل أوسوريو.

واكدت تقارير صحفية أن مسؤولو نادي الزمالك تواصلوا مع أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، للحصول على خدمات طارق مصطفى المدير الفني للفريق.

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واوضحت التقارير ن اللواء أشرف نصار تواصل مع مجلس حسين لبيب من أجل تهنئته بتوليه منصب رئيس النادي، وطلبوا منه التعاقد مع طارق مصطفى، لكن لم يبدي مسؤولي البنك الاهلي أي رد فعل.

والجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز على بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس مصر تحت قيادة المدرب معتمد جمال.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في النهائي مع غريمة التقليدي النادي الاهلي يوم 13 مارس المقبل.