غيابات الاتحاد أمام أبها في الدوري السعودي

يستعد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره أبها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن إقالة البرتغالي نونو سانتو المدرب من قيادة الفريق، بسبب سوء النتائج.

وستقام مباراة الاتحاد وأبها في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في جدة ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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غيابات اتحاد جدة أمام أبها في الدوري السعودي

سيغيب عن فريق هارون كمارا، وسلطان الفرحان، وعوض الناشري ، وصالح العمري، وزكريا هوساوي.

وتثير الشكوك حول مشاركة الثنائي البرازيلي رومارينهو، والمغربي عبد الررزاق حمدلله، في ظل غيابهما عن التدريبات الختامية للفريق، استعدادا لمباراة أبها.

وفي المقابل فقد استعاد فريق الاتحاد عدة لاعبين من الإصابة قبل مباراة أبها وهم: البرازيليان فابينيو بريرا وإيجور كورنادو، وعبدالرحمن العبود والذي غاب فترة طويلة بقرار من نونو سانتو المدرب السابق.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات وخسر الفريق مثلها، بينما يتواجد أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.