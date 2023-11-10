عامر حسين يكشف حقيقة التدخل لضم فتوح إلى قائمة منتخب مصر

كشف عامر حسين عضو الاتحاد المصري، حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن وجود تأثير على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، والتدخل لاختيار عناصر القائمة.

وقال عامر حسين في تصريحاته لبرنامجه “بوكس تو بوكس”:” فيتوريا شخص متزن ومستمع جيد وقراراته سليمة، وهو يعمل جيدًا للمستقبل وعقده مستمر لسنوات “.

وأضاف:” أعضاء اتحاد الكرة لا يعرفون أي شئ عن قراراته واختياراته، ولم يتدخل معه أحد في اختياره لـ فتوح ومحمد صبحي ثنائي فريق الزمالك “.

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وتابع حسين:” كنت موجود مع حازم إمام في الامارات، ولا أحد يتدخل مطلقا في اختيارات فيتوريا، وأي شئ يطلبه المدرب يكون من خلال المشرف على منتخب مصر، وحازم إمام يتعامل جيدًا في الملف ويتعامل بشكل مميز مع المدير الفني “.

وواصل:” فيتوريا يبحث عن مصلحة منتخب مصر بغض النظر عن أزمات أي لاعب مع ناديه، والمدرب يقوم بتحضير عمله جيدًا، ومنذ رحلة الإمارات فهو لديه قوام أساسي من أجل تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا “.

وزاد: “ليس من حق اتحاد الكرة التدخل في عمل مجالس إدارات الأندية، والعلاقة جيدة مع كل الأندية، وأي خطاب من الزمالك سيتم الرد عليه حال وصوله رسميا، منذ أول يوم جاء فيتوريا إلى مصر، هو المسؤول الاول والأخير عن منتخب مصر “.