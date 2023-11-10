مدرب برايتون يهدد مستقبل تين هاج في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية مختلفة، عن مصير الهولندي إيريك تين هاج في الفترة المقبلة مع نادي مانشستر يونايتد، بعد تراجع الأداء والنتائج.

وسقط مانشستر يونايتد في خسارة ثقيلة برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراتهم الأخيرة أمام كوبنهاجن الدنماركي، في دوري أبطال أوروبا للنسخة الجارية.

وأوضح موقع “فوتبول إنسايدر”، أن مستقبل تين هاج في مانشستر يونايتد مرتبط بصفقة بيع النادي الإنجليزي.

ويرتبط اسم الملياردير الإنجليزى راتكليف بنادي مانشستر يونايتد، بعد اهتمامه بشرائه من عائلة الجليزرز، وذلك بعد غضب الجماهير في الفترة الأخيرة، والتي طالبت بعدد كبير من التعديلات.

وأشار التقرير الإنجليزي، أن المالك الجديد المحتمل لنادي مانشستر يونايتد، سيتخلص من الهولندي تين هاج، وأنه يخطط للتعاقد مع الإيطالي روبرتو دي زيربي بدلًا منه، وذلك بعد 18 شهرًا فقط في قلعة أولد ترافورد.

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وقاد تين هاج فريقه مانشستر يونايتد في 79 مباراة، حقق الفوز في 50 مباراة وتعادل في 8 وتلقى 21 هزيمة.