ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بعد انتهاء الجولة الرابعة

أسدل الستار مساء أمس الخميس، على منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات الدوري الأوروبي في الموسم الجاري، والتي شهدت عدد من المواجهات المثيرة.

وجاء ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بعد انتهاء مباريات اليوم كالآتي..

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بعد الجولة الرابعة

المجموعة الأولى:

1- وست هام يونايتد الإنجليزي – 9 نقاط

2- فرايبورج الألماني – 9 نقاط

3- أولمبياكوس اليوناني – 4 نقاط

4- باتشكا توبولا الصربي – نقطة

المجموعة الثانية:

1- أولمبيك مارسيليا الفرنسي – 8 نقاط

2- برايتون الإنجليزي – 7 نقاط

3- أيك أثينا اليوناني – 4 نقاط

4- أياكس أمستردام الهولندي – نقطتان

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المجموعة الثالثة:

1- ريال بيتيس الإسباني – 9 نقاط

2- رينجرز الإسكتلندي – 7 نقاط

3- سبارتا براج التشيكي – 4 نقاط

4- أريس ليماسول القبرصي – 3 نقاط

المجموعة الرابعة:

1- أتلانتا الإيطالي – 10 نقاط

2- سبورتنج لشبونة البرتغالي – 7 نقاط

3- ستورم جراتس النمساوي – 4 نقاط

4- راكوف تشيستوخوفا البولندي – نقطة

المجموعة الخامسة:

1- ليفربول الإنجليزي – 9 نقاط

2- تولوز الفرنسي – 7 نقاط

3- سانت خيلويزى البلجيكي – 4 نقاط

4- لاسك لينز النمساوي – 3 نقاط

المجموعة السادسة:

1- رين الفرنسي – 9 نقاط

2- فياريال الإسباني – 6 نقاط

3- باناثينايكوس اليوناني – 4 نقاط

7- مكابي – نقطة

المجموعة السابعة:

1- سلافيا براج التشيكي – 9 نقاط

2- روما الإيطالي – 9 نقاط

3- سيرفيت السويسري – 4 نقاط

4- شيريف المولودوفي – نقطة

المجموعة الثامنة:

1- ليفركوزن الألماني – 12 نقطة

2- قره باغ الأذربيجاني – 6 نقاط

3- مولده النرويجي – 6 نقاط

4- هكن السويدي – 0 نقاط