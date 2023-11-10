اتحاد الكرة يحيل مسؤول بيراميدز إلى لجنة الانضباط

أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري، إحالة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز للتحقيق ولجنة الانضباط، بعد مهاجمة حكام مباراتهم أمام الزمالك.

وقال حسين في تصريحاته لبرنامج “بوكس تو بوكس”:” يجب أن يعتذر ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز عما بدر منه تجاه الحكام بعد مباراة الزمالك في كأس مصر “.

وأضاف حسين:” جمال علام أصدر قرارًا بموافقة المجلس بتحويله إلى لجنة الانضباط، لا أحد يتدخل في عمل لجنة الانضباط، ولا بد أن يعلم الجميع أن دورنا هو حماية الحكام ورد لهم حقوقهم خاصة “.

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وتابع:” في ظل وجود رجل أجنبي على رأس منظومة التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده “.

وواصل عامر حسين:” من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونوا مستقبل التحكيم المصري “.