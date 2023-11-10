شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا والظهور الأول لمارادونا النيل مع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 10 نوفمبر 2013 توج النادى الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقى 2-صفر على ملعب "المقاولون العرب" فى الجبل الأخضر فى القاهرة فى إياب الدور النهائي.

وبدأ المدير الفنى للأهلى محمد يوسف المباراة بالتشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب في جوهانسبورج وضمت شريف إكرامى وشريف عبد الفضيل ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وأحمد فتحى وحسام عاشور وعبد الله السعيد ومحمد أبو تريكة ووليد سليمان وأحمد عبد الظاهر.

وسجل محمد أبو تريكة الهدف الأول للأهلى في الدقيقة (54) ثم أضاف أحمد عبد الظاهر الهدف الثانى في الدقيقة (78) من عمر المباراة ، واكمل الاهلي المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه شريف عبد الفضيل في الدقيقة 83 لتلقيه الانذار الثاني.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في جوهانسبورج، علما بأنهما التقيا في الدور ربع النهائي (دور المجموعات) وفاز اورلاندو بثلاثية نظيفة ذهابا على ملعب الجونة، وتعادلا سلبا ايابا في جوهانسبورج.

فى مثل هذا اليوم 10 نوفمبر 1979 خاض طاهر أبو زيد نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أول مباراة رسمية له مع المارد الأحمر فى بطولة الدورى العام أمام السويس وفاز الأهلى 1/ صفر.

ويعد طاهر أبو زيد من أشهر نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها، سواء لاعبًا أو إدرايًا، دفعته موهبته لاعتلاء عرش النجومية وحب الجماهير، وكان تميزه سببًا فى تقلده أرفع المناصب الرياضية، وتولى منصب وزير الرياضة فى حكومة ثورة 30 يونيو.

طاهر أبو زيد أو مارادونا النيل كما يلقبه الجمهور من أشهر لاعبى كرة القدم فى مصر بدأ اللعب فى أسيوط، إلى أن اجتاز اختبارات النادى الأهلى وأصبح لاعبا من الناشئين إلى أن تم تصعيده إلى الفريق الأول.

أحرز الدورى المصرى 7 مرات وبطولة كأس مصر 5 مرات، كما ساهم الفوز بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الدورى مرتين وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات، الكأس الأفروآسيوى مرة وبطولة كأس الاتحاد المصرى مرة.

كان مارادونا النيل أبرز لاعب المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب عام 1986 التى أحرز الفراعنة لقبها.

بدأ أبو زيد مشواره الدولى بتألق مع منتخب الناشئين عام 1981، وحصل على لقب هداف كأس العالم للناشئين عام 1981 بأربعة أهداف، وصاحب أفضل لاعب عربى عام 1987 فى استفتاء جريدة الوطن الكويتية

كما شارك مع المنتخب الوطنى فى أربعة بطولات دولية مختلفة (كأس العالم للناشئين 1981، الدورة الأولمبية بلوس أنجلوس عام 1984، كأس الأمم الأفريقية 1986، كأس العالم للكرة الخماسية عام 1997).

شهرة مارادونا النيل بسبب أهدافه القاتلة، وأشهرها هدف الفوز على المغرب فى أمم أفريقيا 1986، بمرمى بادو الزاكى، وفى عام 1992 هتف باسمه كل الجمهور الأحمر عندما أرسل قذيفة مدوية فى الوقت القاتل من نهائى كأس مصر ضد الزمالك فارتدت من الحارس حسين السيد إلى قدم أيمن شوقى فسجل هدف الفوز. وكان هدافا من طراز خاص.

تلقى النجم الشهير طعنة من ناديه الأهلى عام 1992، بعد الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة فيما عرف بـ"المذبحة الكبرى"، وكانت المفاجأة المدوية أن من بين الأسماء هو اسم طاهر أبو زيد صاحب الـ31 عامًا وقتها، ليعلن بعدها اعتزال اللعب.

جاءت مباراة اعتزال طاهر أبو زيد مثيرة، حيث استطاع أن يقلب النتيجة ويحرز هدف التعادل للأهلى من ضربة حرة مباشرة والتى طالما اشتهر بها، ليشير للجماهير بعدها بالنهاية ويخرج من الملعب وقد ترك أثراً لا يمكن أن يمحى من ذاكرة محبى وعشاق النادى الأهلى.

بعد الاعتزال خاض طاهر أبو زيد انتخابات الأهلى ونجح فى حجز مقعد عضوية بمجلس الإدارة الأحمر فى عهد صالح سليم، وبعد ثورة 30 يونيو تم اختيار طاهر أبو زيد وزيرًا للرياضة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.