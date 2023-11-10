شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطلب تجهيز مصابى الزمالك قبل مباراة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال المدرب العام القائم بأعمال المدير الفنى من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة تجهيز المصابين، وعلى رأسهم مصطفى شلبى الذى يعانى من كدمة فى القدم والثلاثى سيف الجزيرى وعمر جابر ومحمد عبد الغنى اللذين تعرضوا لإصابات عضلية غابوا بسببها عن مواجهة بيراميدز فى الكأس.

ويرغب معتمد جمال في الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين لحاجته الفنية لكل عنصر في الفريق، بسبب ضغط المباريات الذى يمر به الفريق الأبيض في الكونفدرالية الأفريقية والدورى خصوصاً أنه يؤمن بدور كل لاعب في الفريق.

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الأبيض خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الأمس في نصف نهائي كأس مصر.

وقال الدكتور محمد أسامة إن سيد عبد الله "نيمار" و نبيل عماد دونجا ثنائي الفريق تعرض للإصابة بشد خفيف في عضلة السمانة نتيجة للمجهود المبذول خلال المباراة و بناءً عليه تم استبدالهما منعًا لتفاقم الإصابة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى شكوى محمود علاء مدافع الأبيض من آلام في العضلة الخلفية قبل مواجهة بيراميدز، وبناءً عليه تم التعامل معه من خلال وضع برنامج تأهيلي خاص لتجهيزه للمباراة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن محمود علاء اشتكى من الإصابة بين شوطي مباراة بيراميدز و بعدها تقرر استبداله منعاً لتفاقم الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي على خضوع الثلاثي محمود علاء و سيد عبد الله"نيمار" ونبيل عماد "دونجا" لفحوصات طبية فور العودة للتدريبات للاطمئنان عليهم .

وفيما يخص مصطفى شلبي لاعب الفريق أكد رئيس الجهاز الطبي على مواصلة اللاعب البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها في وجه القدم، مشيراً إلى خضوعه لفحوصات طبية جديدة عقب العودة للتدريبات للاطمئنان على حالته و تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الزمالك نظيره أبو سليم الليبى يوم 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.