شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ساليفو وبواتنج الأحد المقبل للانتظام في تدريبات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائي الغاني مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لاعبي الاتحاد السكندري للانتظام في تدريبات زعيم الثغر بدءا من يوم الأحد المقبل، عقب انتهاء الأجازة التي حصل عليها الثنائي للسفر إلى بلادهما وقضاء أجازة قصيرة مع عائلاتهما قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقهما.

ومنح الجهاز الفني للاتحاد السكندري الثنائي الغاني مورو ساليفو وبنجامين بواتنج إجازة لمدة أسبوع من أجل السفر إلى بلدهما وقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق خلال فترة توقف الدوري مع عائلاتهما، قل العودة مجددا إلى الإسكندرية والانتظام في تدريبات زعيم الثغر.

واستقر الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

كما استقر العشري على تطبيق نظام اليوم الكامل والتدرب على فترتين، حيث عاد زعيم الثغر للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضي، وجاء قرار التدريب على فترتين للحفاظ على الفورمة البدنية للاعبين وحساسية المباريات.