يوروبا ليغ: ليفركوزن على مشارف ثمن النهائي وسقوط ليفربول وروما وأياكس

الرياص - اسماء السيد - كيشيناو: بات باير ليفركوزن الألماني على مشارف الدور ثمن النهائي لمسابقة الدور الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بفوزه القاتل على مضيفه قره باغ الاذربيجاني 1 0 الخميس في الجولة الرابعة.

ويدين ليفركوزن بفوزه الرابع تواليا إلى مهاجمه النيجيري المتألق فيكتور بونيفاس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعزز ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الالماني، موقعه في صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة بفارق ست عن قره باغ الثاني، ومولده النروجي الفائز على هاكن السويسري الاخير 3 1.

"علينا أن ننهض"

وفشل ليفربول الانكليزي في أن يحذو حذو ليفركوزن ويحقق العلامة الكاملة بسقوطه أمام مضيفه تولوز الفرنسي 2 3 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وكان ليفربول بحاجة الى الفوز لحسم تأهله، لكنه مني بخسارته الاولى في المسابقة ففسح المجال امام الفريق الفرنسي لمواصلة منافسته على بطاقة المجموعة بعدما تقلص الفارق بينهما الى نقطتين.

وعلق المدافع جو غوميز على إهدار فرصة حسم التأهل قائلا "كان الأمر في أيدينا الليلة لمحاولة التأهل، لكن علينا أن ننهض وننطلق مرة أخرى".

وفضل المدرب الالماني لليفربول يورغن كلوب إراحة بعض نجومه أبرزهم المصري محمد صلاح وترنت الكسندر أرنولد والبرتغالي ديوغو جوتا والاوروغوياني داروين نونييس، بعدما حسم مباراة الفريقين في الجولة الثالثة في صالحه 5 1.

وحسم تولوز الشوط الاول في صالحه بهدف سجله النروجي آرون دونوم، فاضطر كلوب الى الدفع بالثلاثي صلاح وأرنولد والمجري دومينيك سوبوسلاي مطلع الثاني.

لكن الفريق الفرنسي أضاف هدفا ثانيا عبر الهولندي تيس دالينغا الثاني (58). وبعد ان قلص ليفربول النتيجة بهدف عن طريق الخطأ من الفنزويلي كريستيان كاسيريس جونيور (74) أعاد الكاميروني فرانك ماغري الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لتولوز (76).

وقلّص ليفربول مجددا النتيجة عبر جوتا، بديل الدولي الكولومبي لويس دياس، في الدقيقة 89.

وسجل ليفربول هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عبر المدافع الشاب جاريل كوانساه لكنّه ألغى بداعي لمسة يد.

وتجمد رصيد ليفربول عند تسع نقاط مقابل خمس نقاط لتولوز وست نقاط يونيون سانت جيلواز البلجيكي الذي تعرّض للهزيمة امام مضيفه لاسك النمسوي 0 3.

ولم تكن حال روما الايطالي، وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي، أفضل من ليفربول ومني بخسارته الاولى في المسابقة عندما سقط أمام مضيفه سلافيا براغ التشيكي 0 2 سجلهما فاتشلاف يوريتشكا (50) ولوكاس ماسوبوست (74).

وخسر فريق العاصمة الايطالية صدارة المجموعة لمصلحة سلافيا براغ بفارق الاهداف مع 9 نقاط لكلا الفريقين، وهما يتقدمان بفارق 5 نقاط عن سيرفيت السويسري الفائز على شيريف المقدوني 2 1.

وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "لا أستطيع تفسير ذلك. لا أعرف نفسي. سأكون صادقًا، سلافيا استحق الفوز عن جدارة وروما استحق الخسارة بجدارة".

وعزز رين الفرنسي صدارته للمجموعة السادسة بفوزه بعشرة لاعبين على ضيفه باناثينايكوس اليوناني 3 1.

وبكر رين بالتسجيل عبر لاعب وسطه السويسري فابيان ريدر في الدقيقة التاسعة، لكنه تلقى ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه الاخر جانويل بيلوسيان في الدقيقة 33 لتسببه بركلة جزاء أدرك منها فوتيس يوانيديس التعادل (34).

ونجح رين في اضافة هدفين على الرغم من النقص العددي عبر البديلين الدولي المغربي ابراهيم صلاح (65) ولودوفيك بلاس (70 من ركلة جزاء).

ورفع رين رصيده الى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر فياريال الاسباني الذي تغلب على مضيفه مكابي حيفا الاسرائيلي 2 1 في مباراة أقيمت في قبرص نظرًا الى الصراع الدائر حاليًا بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وكان مكابي حيفا البادئ بالتسجيل عبر السنغالي عبدواللاي سيك (32)، ورد فياريال بهدفين لأليكس باينا (83) والنروجي ألكسندر سورلوث (87).

وأهدر مانو تريغويروس ركلة جزاء لفياريال في الدقيقة 38.

ويملك كل من فياريال ومكابي حيفا مباراة مؤجلة.

وواصل ريال بيتيس صحوته بفوز ثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه أريس ليماسول القبرصي 4 1 ضمن المجموعة الثالثة.

وسجل بورخا إغليسياس (34) وأيتور رويبال (64) ومارك روكا (79) والمغربي عبد الصمد الزلزولي (90+4) أهداف بيتيس الذي أهدر قائده الفرنسي نبيل فقير ركلة جزاء في الدقيقة 76، فيما سجل الروسي ألكسندر كوكورين (84) هدف أريس ليماسول.

وعزز ريال بيتيس موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين أمام مطارده المباشر رينجرز الاسكتلندي الفائز على سبارتا براغ التشيكي 2 1.

وحذا مرسيليا الفرنسي حذو ريال بيتيس وتابع صحوته بفوز ثان تواليا وكان على حساب مضيفه أيك اليوناني بهدفين نظيفين سجلهما الكونغولي الديموقراطي شانسيل مبيمبا (25) والسنغالي اسماعيلا سار (90+3).

ورفع مرسيليا رصيده الى ثماني نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة أمام برايتون الانكليزي الفائز على مضيفه أياكس امستردام الهولندي بهدفين نظيفين سجلهما الاسباني آنسو فاتي (15) والعاجي سيمون ادينغرا (53).

وبقيت صدارة المجموعة الاولى مشتركة بين فرايبورغ الالماني ووست هام الانكليزي وبرصيد تسع نقاط لكل منهما بفوز الاول على ضيفه باتشكا توبولا الصربي 5 0، والثاني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 1 0.