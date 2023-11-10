اتحاد الكرة: تحويل ممدوح عيد الى لجنة الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تحويل ممدوح عبد المدير التنفيذي لفريق بيراميدز للجنه الانضباط.



وقال "حسين" في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة etc ، مساء الخميس، أن كرة القدم بها كثير من الانفعالات طوال أحداث المباراة، ولهذا نقوم بفرض العقوبات على المخالفين.

وأضاف أن اتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ووصفه بالفاجر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، بعد الخسارة من نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد أنه لا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده، ومن واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام.

وطالب عامر حسين من ممدوح عبد الاعتذار، بعد الاساءة الى التحكيم المصري، مؤكداً أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أصدر قرار بموافقة المجلس بتحويله إلى لجنة الانضباط.

وأشار الى أنه هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الحكام، لكن ما نقدمه في الدوري المصري تجربة جديدة، مع تصعيد بعض شباب الحكام الذين سيكونون مستقبل التحكيم المصري في السنوات القادمة.



وأوضح أن موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسؤول بالطبع عن تنظيم المباراة.