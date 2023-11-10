"لماذا لم يتدخل اتحاد الكرة لإقناع فيتوريا باستبعاد فتوح وصبحي؟".. عامر حسين يجيب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يجتمع دائمًا مع أعضاء الجهاز الفني، ولا يأخذ أي قرار قبل دراسته جيدًا، وذلك تعقيبًا على قرار ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لمعسكر المنتخب.

وأضاف "حسين"، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر شاشة قناة etc، مساء الخميس، أن فيتوريا يستمع لكل الآراء لكنه صاحب القرار الأول والأخير بشأن الأمور الفنية للمنتخب، مؤكدًا أن اتحاد الكرة لا يتدخل في عمل المدرب البرتغالي مطلقًا.

وأوضح أن فيتوريا شخص متزن ومستمع جيد وقراراته سليمة، وهو يعمل جيدًا لمستقبل المنتخب وعقده مستمر لسنوات، نافيًا تدخل أحد من أعضاء اتحاد الكرة بشأن استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر المنتخب، على أثر عرضهم للبيع الفترة القادمة.

وأكمل: "أي شئ يطلبه المدرب يكون من خلال المشرف على منتخب مصر، وحازم إمام يتعامل جيدًا في الملف ويتعامل بشكل مميز مع المدير الفني"، لافتًا إلى أن فيتوريا يبحث عن مصلحة منتخب مصر بغض النظر عن أزمات أي لاعب مع ناديه، لأنه قد يعود اللاعب ويعتذر لمجلس الإدارة وتنتهي كل المشاكل.

وأكد أنه ليس من حق اتحاد الكرة التدخل في عمل مجالس إدارات الأندية، ومن حق كل نادٍ مناقشة أموره وحل مشاكله مع اللاعبين بعيدًا عن الاتحاد، وسنرد على خطاب الزمالك حال وصوله رسميًا.