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ضياء السيد: الأهلي كان مجبرا على ضم موديست لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال ضياء السيد ، نجم الأهلي الأسبق، أن مجلس ادارة الأهلي تعرض لضغوط جماهيرية كبيرة، للتعاقد مع مهاجم قبل غلق أبواب الانتقالات الصيفية.

وأوضح السيد، في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، على قناة المحور، مساء الخميس، أن الأهلي أجبر على ضم الفرنسي أنتوني موديست، والنادي وضع نفسه في هذا الموقف الصعب، خاصة وأنه الأهلي يحاول ضم مهاجم منذ فترة طويلة.


وأضاف أنه مع مرور الوقت والأهلي لم يضم مهاجم جديد وأصبحت الإدارة تحت ضغط ، وفي هذه الحالة يكون أمامك حلان الأول ضم مهاجم سعره مرتفع للغاية وهو ما لا يتناسب مع الأهلي حالياً، والثاني ضم مهاجم صاحب خبرات ولكنه بعيد عن الجاهزية وضمن صفقة مجانية مثل موديست

وأكد أن مارسيل كولر أخطأ لأنه تعجل مشاركة موديست في المباريات وهو بعيد عن الجاهزية ولكن الضغوط جعلته يشارط مبكرا، مؤكدا أن الظروف لا تخدم موديست لأن مستوى الفريق بصفة عامة تراجع ولا أحد يستطيع مساعدة اللاعب للعودة لمستواه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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