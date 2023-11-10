شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يُعيد تقييم سامسون قبل حسم مصيره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعيد معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك تقييم البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق بعدما كان اللاعب قريباً من مغادرة القلعة البيضاء فى الانتقالات الشتوية المقبلة لقلة مشاركاته وابتعاده عن الصورة مع الأجهزة الفنية السابقة منذ تعاقد النادى معه.

وينوى معتمد جمال منح الفرصة لسامسون فى الفترة المقبلة،دون التسرع فى الحكم على مستواه الفنى مع الفريق الأبيض،خاصة بعد تألقه فى مواجهة بيراميدز وتسجيله هدفا ومساهمته فى صناعة الفارق للقلعة البيضاء فى اللقاء الذى انتهى بتأهل أبناء ميت عقبة إلى نهائى كأس مصر لملاقاة الأهلى بعد الفوز على الفريق السماوى بركلات الترجيح.

واتفق القائم بأعمال الجهاز الفنى مع المسئولين عن ملف الكرة فى القلعة البيضاء على وضع سامسون تحت المنظار فى الفتر ة المقبلة،خاصة أن اللاعب بدأ فى الالتزام فى التدريبات وتخسيس وزنه،من أجل حسم مصيره بشكل نهائى مع القلعة البيضاء.

وأحرز سامسون أكينولا هدف الزمالك الثاني في لقاء الأربعاء الماضى، وتأهل الأبيض لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية 13 مارس المقبل، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.