شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يترقب جلسة الزمالك لتجديد وتخفيض عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمد عواد حارس مرمى الزمالك عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء من أجل تجديد عقده بعد أن يتم تخفيض القيمة المالية في العقد الجديد حيث أن تعاقده ينتهى أخر الموسم ومن حقه التوقيع لأى نادى بداية من يناير المقبل.

ويرحب محمد عواد بتجديد عقده مع القلعة البيضاء وتخفيضه خاصة أنه يعتبر نادى الزمالك بيته وله الفضل عليه فى مسيرته الكروية حيث أكد الحارس للمقربين منه أنه ينتظر مفاتحة مسئولى النادى له فى ملف التجديد للموافقة على طلباتهم دون الاشتراط عليهم.

ومن المنتظر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد المشرفان على ملف الكرة فى القلعة البيضاء جلسة مع الحارس خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق فيها على كافة التفاصيل الخاصة ببنود تجديد التعاقد واسدال الستارعلى هذا الملف بشكل نهائى.

ورفض مسئولو نادى الزمالك جميع السير الذاتية للمديرين الفنيين التى تم عرضهم مؤخرا علي مجلس الادارة ، بسبب أن معظمهم بلا نادي في الوقت الحالي، بخلاف إن بعضهم يمتلك سير ذاتية ضعيفة.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لاختيار أحدهم لتدريب الفريق خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير فنى صاحب خبرة كبيرة وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.

ويعمل مسئولو القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فنى خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبوسليم الليبى والمقرر لها يوم الأحد 26 نوفمير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.