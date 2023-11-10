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اليوم.. لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الجمعة ، لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى سيدات كرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 7 مواجهات مقسمة على مجموعتين. 

 

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من ، وادى دجلة مع الأهلى و دلفى مع الإتحاد السكندرى و الشمس مع الواى ، بينما تشهد هذه المجموعة تأجيل لقاء اصحاب الجياد مع الصيد . 

 

بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من ، الزهور مع الزمالك و سبورتنج مع 6 أكتوبر و سموحة مع الطيران و هليوبوليس مع المقاولون. 

 

وتتأجل لقاءات فريق الصيد لمشاركة لاعباته فى بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند ، حيث تعد هذه المباراة الثالثة المؤجلة اه بعد تأجيل مباراتيه مع الأهلى و الشمس .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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