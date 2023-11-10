الامارات | بعد 12 يوماً من اختطافه.. إطلاق سراح والد نجم ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، أن والد لاعب ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، قد تم إطلاق سراحه بعد أسبوعين من اختطافه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن لويس مانويل دياز كان قد تم اختطافه مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوماً، وقد تم إطلاق سراح والدة دياز سريعاً.

وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

وجاء في بيان: "الاتحاد الكولومبي يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز، والد لاعبنا لويس دياز، ممكناً".

وأضاف: "كرة القدم كرياضة ترمز إلى الموهبة والتفاني والعمل الجماعي والقيم الجوهرية للبشر".

وتابع البيان: "في كولومبيا لا بد أن تظل اللعبة مركزاً للترفيه والمنافسة الصحية والوحدة والبهجة".