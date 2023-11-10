شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه للغردقة اليوم لمواجهة الجونة فى دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الجمعة، حيث يتدرب الفريق في ملعب التتش ثم يطير إلى مدينة الغردقة لمواجهة الجونة في الخامسة من مساء غداً ، السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز ( دوري nile ).

ويحدد السويسري مارسيل كولر عدة أمور خلال مران اليوم خاصة بمواجهة الغد التي يتطلع خلالها المدير الفني لتحقيق فوز يواصل به سلسلة الإنتصارات التي حققها المارد الأحمر في بطولة الدوري هذا الموسم حيث فاز في الجولات الأربعة التي خاضها حتى الأن ، أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا ، ويتطلع المدير الفني للفوز على الجونة قبل فترة توقف الدوري المقبلة لخوض منتخب مصر مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم .

بعيداً عما سبق ، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة تقييم لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قائلا:" لن أقيم لاعبي في التلفزيون أو امام الشاشات ، وقال كولر: "سعداء بالثلاث نقاط والفوز في نهاية المباراة، خاصة اننا لم نكن جيدين في الشوط الأول، والمنافس فريق محترم وعمل مباراة كبيرة، في الشوط الثاني تحسن الأداء واللاعبين شعروا أن الأمور انتهت بعد التقدم، وجاء هدف للمنافس وكان مهم من اجل استفاقة اللاعبين".

أوضح: "الفريق نجح في العودة وتسجيل هدف في نهاية المباراة وتحقيق الفوز ، ولدينا لاعبين لديها قدرات عالية، وظهر بعد الدقيقة 70 وكل اللاعبين ضغطوا على نفسهم وأظهروا امكانياتهم، من أجل تحقيق الفوز".

وكشف عن الورقة التي منحها للاعبيه قبل نهاية المباراة قائلا: "منحت ورقة إلى موديست ومنحها إلى كوكا والأخير منحها إلى عبد المنعم لتنفيذ بعض التعليمات في المباراة، كما أن أفشة سجل هدفا برأسية رائعة وهو نادرا ما يسجل أهداف برأسه ولكنه كان هدفا جميلا".

وعن عدم ظهور أنتوني موديست مهاجم الأهلي بمستوى جيد مع الأهلي حتى الآن، رد: "موديست يحتاج وقت ورتم مباريات حتى يصل إلى فورمة أعلى وكان في المباراة الماضية أمام المقاولون جيدا وأظهر بعض القدرات ولكن نحتاج منه الكثير في الفترة القادمة، ونأمل أن يقدم الإضافة، وهو في مرحلة تجهيز بدني ولذلك كان من الصعب مشاركته أساسيا في مباراتين متتاليتين في أقل من 48 ساعة ولدينا ثقة أن يكون أفضل في الفترة القادمة".