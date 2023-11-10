شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود اليوم إلى التدريبات استعداداً لمواجهة إنبي فى دورى NILe والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النادي المصري إلى استئناف تدريباته اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق للاعبين، عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق البورسعيدي أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري.

ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري بنظيره إنبي في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يستأنف الفريق ادريباته داخل معسكره بالقاهرة.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.