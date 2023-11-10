شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر للسعودية 10 ديسمبر للمشاركة فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 10 ديسمبر المقبل موعداً للسفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها المارد الأحمر يوم 15 الشهر ذاته بمواجهة الفائز من مواجهة يوم 12 ديسمبر والتي تجمع إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويُنهي مسئولو الأهلي حالياً الترتيبات النهائية للرحلة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتقديم عروض جيدة في البطولة العالمية التي تحظى بمشاركة أندية عالمية في مقدمتها ، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الدوري الأنجليزي ودوري أبطال أوربا.

على صعيد أخر ،اكتفى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى بإشراك أنتونى موديست مهاجم الفريق الأحمر بديلا فى مباراة فريقه ضد سيراميكا أمس الأول الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى المصرى، رغم أن الكثيرين كانوا يتوقعون مشاركته أساسيا من أجل تجهيزه واستعادة فورمة المباريات الغائبة عنه.

وفسر كولر عدم الدفع بموديست أساسيا كونه فى مرحلة تجهيز بدنى وشارك أساسيا فى مباراة المقاولون العرب ومن الصعب مشاركته أساسيا فى مباراتين خلال 48 ساعة فى ظل عدم الوصول إلى فورمة المباريات، وخوفا من تعرضه لإصابة أو إرهاق.

ومن المتوقع أن يعود موديست لقيادة هجوم الأهلى أمام الجونة يوم السبت المقبل فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى.

بعيداً عما سبق رفض مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فكرة تقييم لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قائلا: "لن أقيم لاعبين فى التليفزيون أو أمام الشاشات.. سعداء بالثلاث نقاط والفوز فى نهاية المباراة، خاصة أننا لم نكن جيدين فى الشوط الأول، والمنافس فريق محترم وعمل مباراة كبيرة، فى الشوط الثانى تحسن الأداء واللاعبين شعروا أن الأمور انتهت بعد التقدم، وجاء هدفا للمنافس وكان مهما من أجل استفاقة اللاعبين".

وأوضح: "الفريق نجح فى العودة وتسجيل هدف فى نهاية المباراة وتحقيق الفوز، ولدينا لاعبين لديها قدرات عالية، وظهر بعد الدقيقة 70 وكل اللاعبين ضغطوا على نفسهم وأظهروا إمكانياتهم، من أجل تحقيق الفوز".

وكشف عن الورقة التى منحها للاعبيه قبل نهاية المباراة قائلا: "منحت ورقة إلى موديست ومنحها إلى كوكا والأخير منحها إلى عبد المنعم لتنفيذ بعض التعليمات فى المباراة، كما أن أفشة سجل هدفا برأسية رائعة وهو نادرا ما يسجل أهدافا برأسه لكنه كان هدفا جميلا".

وعن عدم ظهور أنتونى موديست مهاجم الأهلى بمستوى جيد مع الأهلى حتى الآن، رد: "موديست يحتاج وقتا ورتم مباريات حتى يصل إلى فورمة أعلى وكان فى المباراة الماضية أمام المقاولون جيدا، وأظهر بعض القدرات، لكن نحتاج منه الكثير فى الفترة المقبلة، ونأمل أن يقدم الإضافة، وهو فى مرحلة تجهيز بدنى، ولذلك كان من الصعب مشاركته أساسيا فى مباراتين متتاليتين فى أقل من 48 ساعة ولدينا ثقة أن يكون أفضل فى الفترة المقبلة".