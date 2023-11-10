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ريال مدريد يخطط للتعاقد مع جوهرة الدوري البرازيلي

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كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع أحد اللاعبين المتواجدين داخل الدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته شبكة «ESPN Brasil»، اليوم الجمعة فإن ريال مدريد يستهدف التوقيع مع اللاعب الشاب ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي سانتوس البرازيلي.

وأكدت الشبكة في تقريرها أن اللاعب البرازيلي الشاب بات على أعتاب تجربة جديدة داخل القارة الأوروبية عقب تألقه الكبير مع سانتوس في الموسم الحالي.

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وجذب نجم سانتوس البرازيلي البالغ من العمر 20 عامًا أنظار نادي نيوكاسل يونايتد حيث أشارت الشبكة إلى أنه من المتوقع ن ترتفع التطلعات حول مستقبله في ديسمبر بشأن وجهته، في حال موافقة ناديه على رحيله.

وتابعت الشبكة” وكيلة أعمال ليوناردو، رافائيلا بيمينتا، شوهدت أثناء حضورها مباراة ريال مدريد أمام سبورتينج براجا، في ، لكنها أكدت أنها ليست من أجل العمل على أي صفقة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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