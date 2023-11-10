محمد صلاح: فيتوريا فتح الباب أمام تمرد لاعبين آخرين بعد ضم فتوح وصبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي.

وعقب صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc، أن موقف مدرب المنتخب غريب، وكيف تضم لاعبان أصدرت قرارات تأديبية بشأنهم بعد تمردهم على نادي الزمالك، متسائلا: "ماذا سيفعل فيتوريا اذا قام اللاعبان بمغادرة معسكر للمنتخب.؟ كيف سيتصرف معهما؟!".

وأكد أنه يجب تطبيق القوانين الاخلاقية بين الأندية واتحاد كرة القدم، وأي لاعب يتم استدعائه من جانب ناديه بناء على مستواه الفني، لكن فيتوريا بعد مخالفة فتوح وصبحي لنادي الزمالك قرر مكافأة اللاعبان.

وأضاف أن ما حدث من فيتوريا تعدي على قرار إدارة الزمالك، لذلك يجب عقد اجتماع طارئ لمجلس الزمالك للرد على قرار مدرب المنتخب.

وأوضح أن ما فعله فيتوريا سوف يجعل اللاعبين يكررون أفعالهم في حق أنديتهم ومن ثم الانضمام لمنتخب مصر مستقبلا بشكل طبيعي دون مشكلة، ويجب على مدرب المنتخب المحافظة على الانضباط والاخلاق، لكنه فتح الباب أمام تمرد لاعبين آخرين.

وأشار الى أن فتوح وصبحي ساهما في خسارة الزمالك قبل لقاء زد، بعدما حدث انقسام في المعسكر وتأثر اللاعبين بالأزمة، ويجب أن يتم تطبيق القرارات الانضباطية.

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