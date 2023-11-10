"حمايتهم واجبنا".. إجراء قوي من اتحاد الكرة ضد مدير بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، اتخاذ قرارا ضد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بسبب تجاوزاته ضد حكم فريقه والزمالك الماضية.

قال عامر حسين في مداخلة هاتفية عبر قناة "etc”: "اتحاد الكرة قرر تحويل ممدوح عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، في مواجهة الزمالك وبيراميدز".

أضاف: "لا أحد يتدخل في عمل لجنة الحكام، وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده، ومن واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسؤول عن الحكام".

أكمل: "نعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونوا مستقبل التحكيم المصري".

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز تعرض للخسارة من الزمالك في قبل نهائي كأس مصر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 3/3.