موعد مباريات الأسبوع الثامن فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثانية والنصف عصر الأحد المقبل، مباريات الجولة الثامنة من منافسات دورى المحترفين لهذا الموسم، التي تلعب على 3 أيام، حيث تبدأ الأحد وتنتهى الثلاثاء 14 نوفمبر الجارى.

موعد مباريات الأسبوع الثامن في دورى المحترفين

الأحد 12/ 11

وادى دجلة مع بتروجت استاد السلام

الاثنين 13/ 11

أسوان مع مكادى استاد أسوان

بترول أسيوط مع غزل المحلة استاد بترول أسيوط

مصر المقاصة مع جمهورية شبين استاد الأسيوطى

أبو قير للأسمدة مع النصر للتعدين استاد أبو قير

الثلاثاء 14 / 11

راية مع دكرنس استاد حرس الحدود

طنطا مع النجوم استاد طنطا

القناة مع الاتصالات استاد القناة القديم

السكة الحديد مع بروكسى استاد السكة الحديد

لافيينا مع حرس الحدود استاد الأسيوطى

جدير بالذكر أن مباريات الجولة السابعة شهدت تفوق 8 أندية وخطفت الثلاث نقاط، حيث فاز كل من مكادى على أبو قير للأسمدة، والاتصالات على أسوان، وحرس الحدود على بترول أسيوط، ودكرنس على مصر المقاصة، والسكة الحديد على النصر للتعدين، وادى دجلة على بروكسى، غزل المحلة على القناة، بتروجت على طنطا، فيما انتهت مباراتان بالتعادل بين جمهورية شبين مع لافيينا 0/0، والنجوم مع راية بهدف لمثله.

وأسفرت مباريات الجولة السابعة عن تسجيل 28 هدفا خلال 10 مباريات، وفشلت 3 أندية في تسجيل الأهداف خلال مباريات هذا الأسبوع وهم أسوان وجمهورية شبين ولافيينا، فيما تصدر 3 أندية الأكثر تهديفا وهى حرس الحدود ودكرنس والسكة الحديد في هذه الجولة بثلاثة أهداف لكل فريق.