شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية بمشاركة 17 دولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الجمعة، بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية، التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى البطولة 17 دولة هم.. المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب أفريقيا وكازاخستان وموراكو وإسبانيا والهند وفنلندا و الولايات المتحدة الأمريكية واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية أن إقامة البطولة الدولية للسباحة البارالمبية بالقاهرة وتحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة أمر مهم وتأكيدا على أن مصر قادرة دائما على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية بدعم من الدولة المصرية.

ووجه الدكتور حسام الدين مصطفى الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للجنة البارالمبية، وكشف أن اللجنة البارالمبية قررت وقف جميع مظاهر الاحتفال، وتم إلغاء حفل الافتتاح المتعارف عليه في إستضافة الأحداث الرياضية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر عقدت أمس اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد يحيي يوسف الاجتماع الفنى الخاص بالبطولة، وحضر الاجتماع جميع رؤساء الوفود المشاركة بهذا الحدث الكبير.

من جانبه أشاد محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية بالتزام كل الوفود المشاركة وحرصهم على تنفيذ التعليمات الخاصة بالبطولة من أجل نجاح الحدث الكبير، والذى يعد مهما فى مسيرة الأبطال ويمنح الفائزين نقاطا تساعده على رفع تصنيفه العالمى.