دوري "أن بي إيه": 54 نقطة لأنتيتوكونمبو لا تجنّب ميلووكي الخسارة أمام إنديانا

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: لم تكن النقاط الـ54 التي سجّلها اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كافية ليجّنب فريقه ميلووكي باكس الخسارة أمام مضيفه إنديانا بايسرز 126 124، في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

في المقابل، كان تايريز هاليبرتون أفضل المسجّلين لبايسرز برصيد 29 نقطة، بينها رمية ثلاثة حاسمة قبل دقيقة و29 ثانية من نهاية المباراة.

ومنح ذلك بايسرز التقدم 122 121 ولم يتأخروا مرة أخرى في المباراة التي كانوا يتقدمون فيها بما يصل إلى 18 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يعيد أنتيتوكونمبو فريق باكس إلى المباراة.

وأضاف هاليبرتون عشر تمريرات حاسمة، فيما سجّل الكندي بنديكت ماثورين 26 نقطة و11 كرة مرتدة لصالح بايسرز الذي تأخر بعشر نقاط في بداية الربع الرابع.

وقالت هاليبرتون إن توسيع الفارق الأخير كان مجرد مسألة "اكتشاف الأمر. لقد تحفّرنا وتوصلنا إلى حلّ دفاعي. وبعد ذلك، سمح لنا ذلك باللعب بوتيرة أسرع قليلاً من الناحية الهجومية".

وأقرّ هاليبرتون بأن المشكلة الكبرى التي كان يتعيّن حلّها هي أنتيتوكونمبو.

كانت نقاط اليوناني الـ54 واحدة من أعلى مستوياته في مسيرته والأكثر في مباراة واحدة حتى الآن في الموسم الحالي.

هوكس يهزم ماجيك

وعلى مقلب آخر، كانت نقاط تراي يونغ الـ41 كافية لفريق أتلانتا هوكس للفوز 120 119 على أورلاندو ماجيك في مكسيكو سيتي.

وتقدّم أورلاندو بما يصل إلى 11 نقطة في الربع الرابع، ومنح الألماني فرانتس فاغنر التقدم لماجيك بنقطتين قبل أقل من دقيقة على النهاية.

لكن يونغ وجد ديجونتي موراي خالياً من الرقابة لرمية ثلاثية حاسمة للمباراة قبل 31 ثانية من نهايتها، ولم يتمكن أورلاندو من إيجاد طريقة للعودة والتقدّم.

وكانت هذه المباراة التي جذبت حشداً بلغ نحو 20 ألف متفرج في مكسيكو سيتي أرينا، واحدة من مباراتين للموسم العادي خارج الولايات المتحدة.