شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يقفز لصدارة الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فريق أربيل 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

سجل هدفي الشرطة اللاعب مهند علي «ميمي» في الدقيقة 54، والمحترف السوري محمود المواس من ركلة جزاء في الدقيقة 59. بينما سجل هدف أربيل الوحيد اللاعب زيدان إقبال في الدقيقة 87.

وتعرض محترف الشرطة السوري فهد اليوسف للطرد، بعد تدخله القوي ضد أحد لاعبي أربيل. ليرفع الشرطة رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتاً بالشراكة مع فريق القوة الجوية، بينما توقف رصيد أربيل عند 4 نقاط بالمركز الثامن.

وبعد المباراة قال التونسي شهاب الليلي في المؤتمر الصحفي: «حققنا فوزاً مهماً والطرد الذي تعرض له فهد اليوسف أحدث انعطافة في مسيرة المباراة».

وأضاف: «نسعى في المدة المقبلة إلى أن نستعيد لاعبينا المصابين وبدأت بتكوين الصورة الحقيقية عن اللاعبين».

وأنهى الليلي حديثه بتأكيد أن «أربيل فريق محترم جداً ودرسناه كثيراً قبل مباراتنا معهم وهم جديرون بالمنافسة».

وفي مباراة أخرى تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق دهوك 0-0، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب «النجف الدولي».

رفع نفط الوسط رصيده إلى نقطتين بالمركز 17، فيما رفع دهوك رصيده إلى 8 نقاط بالمركز الثالث.

وحقق فريق الميناء مفاجئة كبيرة عندما فرض التعادل السلبي على مضيفه فريق نوروز في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «السليمانية الدولي».

وقدم لاعبو الميناء وهم من فئتي الشباب والرديف مستوىً متميزاً وكانوا نداً قوياً لفريق نوروز.

ورفع نوروز رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما حصل الميناء على نقطته الأولى هذا الموسم ليبقى بالمركز الـ 20 والأخير.