شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في دوري نجوم العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تتواصل، الجمعة، مباريات الجولة 4 من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، واحدة في بغداد، والبقية في المحافظات.

ويلتقي فريق الحدود مع ضيفه فريق الزوراء على ملعب «الساحر أحمد راضي» في العاصمة بغداد، الحدود الذي حقق نتائج جيدة هذا الموسم يحاول زيادة وتيرة نتائجه بفوز جديد، بينما الزوراء المتوهج بفوزين متتاليين، واحد في دوري نجوم العراق، والآخر ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، فإنه يسعى كما أكد مدربه المصري حسام البدري إلى تحقيق الفوز ومواصلة إسعاد جماهير الفريق التي وصفها بـ«العظيمة».

ويلتقي فريق القاسم مع ضيفه فريق نفط البصرة على ملعب «الكوت الأولمبي» في مباراة يسعى الفريقان فيها إلى التعويض، حيث خسر القاسم مباراته السابقة أمام الزوراء، بينما تعادل نفط البصرة مع كربلاء.

وسيخوض فريق النجف مباراة مهمة جداً مع جاره وضيفه فريق كربلاء على ملعب «النجف الدولي»، حيث يحاول النجف تعزيز فوزه السابق في الجولة الماضية بفوز جديد، بينما يسعى كربلاء إلى تعويض خسارته مع الشرطة، من خلال تحقيق الفوز أو حتى الاكتفاء بالتعادل.

آخر مباريات الجمعة والتي ستحظى بمتابعة كبيرة من قبل متابعي دوري نجوم العراق، تلك التي تجمع فريق زاخو مع ضيفه فريق الطلبة على ملعب «زاخو الدولي» في مدينة زاخو بمحافظة دهوك.

أهمية المباراة تكمن في تسلم مهمة تدريب فريق الطلبة من قبل المدرب الشاب أحمد صلاح بعد استقالة سلفه أحمد خلف، إثر تعرض الفريق إلى خسارة قاسية جداً في الجولة الماضية أمام فريق نفط ميسان، إذ يحاول صلاح ترميم وضع فريق الطلبة عبر تحقيق الفوز من أجل رفع الروح المعنوية للاعبيه وتعويض جماهيره التي تجرعت مرارة خسارتين متتاليتين، وصلاح الذي سبق له أن أشرف على تدريب فريق زاخو قبل مواسم عدة، فإنه يعرف جيداً منافسه، وسيضع الحلول المناسبة لغرض تحقيق التفوق عليه.

ويحاول القطري طلال البلوشي، مدرب فريق زاخو من جهته، أن يستغل عاملي الأرض والجمهور، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يمر بها منافس الطلبة بتحقيق الفوز.