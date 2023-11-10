شكرا لقرائتكم خبر عن أنتيتوكونمبو يسجل 54 نقطة وفريقه يخسر في «NBA» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تكن النقاط الـ54 التي سجّلها اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو كافية ليجنّب فريقه ميلووكي باكس الخسارة أمام مضيفه إنديانا بايسرز 126-124، في الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة «NBA».

في المقابل، كان تايريز هاليبرتون أفضل المسجّلين لبايسرز برصيد 29 نقطة، بينها رمية ثلاثة حاسمة قبل دقيقة و29 ثانية من نهاية المباراة.

ومنح ذلك بايسرز التقدم 122-121 ولم يتأخر مرة أخرى في المباراة التي كان يتقدم فيها بما يصل إلى 18 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يعيد أنتيتوكونمبو فريق باكس إلى المباراة.

وأضاف هاليبرتون عشر تمريرات حاسمة، فيما سجّل الكندي بنديكت ماثورين 26 نقطة و11 كرة مرتدة لصالح بايسرز الذي تأخر بعشر نقاط في بداية الربع الرابع.

وقال هاليبرتون إن توسيع الفارق الأخير كان مجرد مسألة «اكتشاف الأمر. لقد تحفّزنا وتوصلنا إلى حلّ دفاعي. وبعد ذلك، سمح لنا ذلك باللعب بوتيرة أسرع قليلاً من الناحية الهجومية».

وأقرّ هاليبرتون بأن المشكلة الكبرى التي كان يتعيّن حلّها هي أنتيتوكونمبو.

كانت نقاط اليوناني الـ54 واحدة من أعلى مستوياته في مسيرته والأكثر في مباراة واحدة حتى الآن في الموسم الحالي.

وعلى ملعب آخر، كانت نقاط تراي يونغ الـ41 كافية لفريق أتلانتا هوكس للفوز 120-119 على أورلاندو ماجيك في مكسيكو سيتي.

وتقدّم أورلاندو بما يصل إلى 11 نقطة في الربع الرابع، ومنح الألماني فرانتس فاغنر التقدم لماجيك بنقطتين قبل أقل من دقيقة على النهاية.

لكن يونغ وجد ديجونتي موراي خالياً من الرقابة لرمية ثلاثية حاسمة للمباراة قبل 31 ثانية من نهايتها، ولم يتمكن أورلاندو من إيجاد طريقة للعودة والتقدّم.

وكانت هذه المباراة التي جذبت حشداً بلغ نحو 20 ألف متفرج في مكسيكو سيتي أرينا، واحدة من مباراتين للموسم العادي خارج الولايات المتحدة.

وسيلعب بروكلين نتس وكليفلاند كافالييرز في باريس في 11 يناير.