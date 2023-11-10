شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يفرّط بالفوز على ضمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرط أهلي جدة في فوز في المتناول على مضيفه ضمك وسقط في فخ التعادل 2-2 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضيه بالمحالة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدفين لعبد الباسط هندي (10) وسميحان النابت (44)، لكن ضمك رد عبر الجزائري فاروق شافعي (73) والروماني نيكولاي ستانسيو (90+1).

وكان الأهلي يمني النفس بفوزه الثاني توالياً والتاسع هذا الموسم لتشديد الخناق على النصر صاحب المركز الثاني، لكنه انتكس مجددا وفرط في نقطتين ثمينتين قد يدفع ثمنهما غالياً كونه بات مهدداً بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز التعاون على مضيفه الهلال المتصدر الجمعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين أمام النصر الذي يحل ضيفاً على الوحدة السبت في ختام المرحلة، وبفارق نقطة واحدة امام شريكه السابق التعاون.

في المقابل، صعد ضمك إلى المركز التاسع مؤقتاً برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف أمام الفيحاء الذي يستضيف الاتفاق الأحد.

واندفع الأهلي الى الهجوم منذ البداية ونجح في التسجيل عندما ارتقى هندي لكرة من ركلة ركنية وتابعها برأسه على يسار محمد المحاسنة (10).

ولاحت فرصة للأهلي لمضاعفة النتيجة لكن كرة الإسباني غابريال فيغا ارتطمت بالقائم (23).

وكاد ضمك أن يدرك التعادل عندما لعب أحمد الزين كرة خادعة مرت من امام المرمى (28).

وعزز الأهلي تقدمه من هجمة منسقة تلاعب خلالها الدولي الجزائري رياض محرز بأكثر من مدافع قبل أن يمرر كرة عرضية تابعها النابت داخل المرمى (44).

واستمر اللعب سجالاً بين الفريقين في الشوط الثاني قبل أن يتمكن ضمك من تقليص الفارق عندما تابع شافعي برأسه كرة عرضية داخل المرمى (73).

وأهدر الأهلي فرصة إضافة هدف ثالث عندما انفرد فيغا لكن كرته تصدى لها المحاسنة (75).

وأدرك ضمك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما استقبل ستانسيو كرة على حدود منطقة الجزاء وسددها قوية داخل المرمى.