شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستضيف التعاون لتعزيز صدارته للدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند السابعة مساء الجمعة بتوقيت الإمارات مواجهة قوية تجمع الهلال مع ضيفه التعاون في قمة الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين،ويلعب أيضاً اتحاد جدة مع ضيفه ابها على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في الساعة العاشرة مساء.

مواجهة الهلال والتعاون اختبار جديد لمواصلة الأول سلسلة ابتعاده بالصدارة دون هزيمة بعدما حقق 10 انتصارات وخرج بتعادلين في الجولات الماضية ورصيده النقطي 32 نقطة متقدماً بأربع نقاط عن غريمه النصر الذي تنتظره السبت مباراة خارج ملعبه أمام الوحدة.

ويسعى التعاون رابع الترتيب برصيد 25 نقطة والذي سجل ثلاثة تعادلات في آخر ثلاث جولات إلى استعادة نغمة الانتصارات وتعديل مساره،خاصة بعدما تعثر الأهلي والفتح بالتعادل أمام ضمك والرياض،وبات احتلاله للمركز الثالث ممكناً إذا كسب المباراة رغم صعوبة ذلك.

على الورق جميع الاحتمالات تصب في صالح أصحاب الأرض قياساً بالنتائج والخبرة والعناصر التي يقودها الهداف الصربي ميتروفيتش والبرازيليان مالكوم وميشائيل بالإضافة إلى سالم الدوسري محور الانطلاقات الهجومية.

ويفتقد الهلال في المباراة إلى خدمات الصربي سافيتش نتيجة الإصابة التي ستبعده 21 يوماً عن تشكيلة البرتغالي جيسوس.

في المقابل يمتلك البرازيلي تشاموسكا مجموعة من العناصر القادرة على تشكيل التكتيك والأداء الجماعي،ويعد الإسباني ميدران محرك الفريق في وسط الملعب،ويشكل البرازيلي جواو بيدرو إلى جانب الغامبي بارو قوة «السكري»الهجومية.

وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل يلعب اتحاد جدة السادس برصيد 21 نقطة تحت قيادة المدرب الوطني حسن خليفة بعد إقالة البرتغالي نونو سانتو مباراة مفترق طرق أمام أبها المتطور.

تشكل المباراة أهمية كبرى للاتحاد وجماهيره على اعتبار انها بداية التصحيح إذا فاز واستمرار الأزمة إذا خسر أو تعادل.

وتقع المهمة الكبرى على عاتق اللاعبين وتحديداً كريم بنزيمة وكانتي وفابينيو وغروهي ورومارينهو إذا ما صدقت الأنباء عن تدخلهم في تنحية المدرب نونو سانتو بعد تراجع النتائج.

ولم يكسب الاتحاد أي مباراة في آخر خمس مباريات،حيث خسر مباراتين وتعادل في ثلاث،في وقت يشهد أبها الثالث عشر صحوة وتطوراً في نتائجه منذ قدوم التونسي يوسف المناعي أبرزها اقصاء الأهلي من الكأس على ذات الملعب،والفوز على الشباب دورياً.

وكانت الجولة قد سجلت نتيجة مزعجة لأنصار الأهلي بعد التعادل مع مضيفه ضمك 2-2 الخميس في مباراة كانت ذاهبة للأهلي حتى الدقيقة 90+1 عندما سجل الروماني نيكولاي التعادل لأصحاب الأرض.

وظل الأهلي في المقدمة 2-0 حتى الدقيقة 73 بعدما سجل عبد الباسط هندي وسميحان النابت هدفين في الدقيقتين «10 و44»،وقلص فاروق الشافعي الفارق لضمك في الدقيقة 73 قبل أن يتعادل الفريق في الدقائق الأخيرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث مؤقتاً بينما صعد ضمك إلى المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

وفرط الفتح في استغلال تعثر الأهلي لاسترداد المركز الثالث عندما تعادل مع الرياض 1-1 رافعاً رصيده إلى 24 نقطة وضعته في المركز الخامس.