صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الشهر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

حصد "مو" صلاح جائزة الأفضل في الشهر للمرة الخامسة في مسيرته بعد تسجيله خمس أهداف في 3 مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ذلك في شهر أكتوبر.



تألق صلاح



وسجل صلاح هدفين في تعادل ليفربول مع برايتون ألبيون بهدفين لكلاهما قبل أن يحرز هدفين في شباك إيفرتون بديربي الميرسيسايد على ملعب أنفيلد.

أحرز "مو" هدف الانتصار في شباك نوتنجهام فورست والتي انتهت بثلاث أهداف نظيفة، ليقدم مستويات مميزة في شهر أكتوبر جعلته يتوج بجائزة الأفضل في الشهر في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في مباراة فريقه الأخيرة أمام تولوز الفرنسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

