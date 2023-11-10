بث مباشر شاهد مباراة اتحاد جدة وأبها الأن

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة السعودية مشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مع نظيره فريق أبها مساء اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.







معلق مباراة اتحاد جدة وأبها

يتولي مهمة التعليق على أحداث مباراة اتحاد جدة وأبها عبر قناة “ SSC1 HD ” المعلق المصري مدحت شلبي وفهد العريشي.





موعد مباراة اتحاد جدة وأبها في دوري روشن



وتنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة اتحاد جدة وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء أحداث اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ترتيب الفريقين في الدوري



و يحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة ، فيما يأتي أبها في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة تلقي هزيمة في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي أمام نظيره فريق الشباب بهدف نظيف ، فيما حقق أبها فوزًا كبيرًا على نظيره الأخدود بثلاثية مقابل هدفين.

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