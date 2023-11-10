حكم تونسي يدير مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" تعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الزمالك مع أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.

يضم طاقم التحكيم ، محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي و أيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.