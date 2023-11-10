5 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نادي الجونة في إطار منافسات الجولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مباراة الأهلي أمام الجونة على ستاد” خالد بشارة” ضمن مباريات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الاهلي خدمات عدد من اللاعبين خلال مباراة الجونة، بسبب الإيقاف والإصابات المختلفة.

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ويستمر غياب محمود كهربا بسبب الإيقاف من جانب لجنة الانضباط، على خلفية تعديه لفظيًا على جماهير الأبيض في الموسم الماضي.

ويغيب الدولي التونسي علي معلول نظرًا لمعاناته من ألم في العضلة الخلفية اليمنى الأمر الذي أبعده عن الفريق في مباراتي المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويغيب المغربي رضا سليم نظرًا لخضوعه لجراحة في الترقوة، خلال الأيام الماضية، ومن المنتظر أن يعود بعد 3 أشهر من تاريخ العملية.

ويحتل الأهلي المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعهما من الفوز في 4 مباريات، ولديه مواجهتين مؤجلتين.