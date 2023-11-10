قائمة منتخب ألمانيا لمباراتي تركيا والنمسا.. وجهين جديدين

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا عن قائمة فريقه لمباراتي تركيا والنمسا الوديتين، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام منافسه تركيا يوم 18 نوفمبر الجاري، ثم يواجه منتخب النمسا بعدها بـ 3 أيام

وشهدت قائمة ألمانيا تواجد مارفين دوكش مهاجم فيردر بريمن، ويانيس بلاسفيتش حارس مرمى لايبزيج، للمرة الأولى لمنتخب ألمانيا.

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وجاءت قائمة المنتخب الألماني في معسكر نوفمبر الحالي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن (برشلونة)، أوليفر باومان (هوفنهايم)، كيفين تراب (آينتراخت فرانكفورت)، يانيس بلاسفيتش (لايبزيج)

خط الدفاع: روبن جوسنس (يونيون برلين)، بنجامين هينريش (لايبزيج)، ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكلاس سوله (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، مالك تياو (ميلان).

خط الوسط: روبرت أندريتش (باير ليفركوزن)، جوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوريتش (فيردر بريمن)، ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ)، باسكال جروس (برايتون)، إيلكاي جوندوجان (برشلونة)، كاي هافيرتز (آرسنال)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميكا (بوروسيا دورتموند)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: مارفين دوكش (فيردر بريمن)، نيكلاس فيلكروج (بوروسيا دورتموند)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ)، توماس مولر (بايرن ميونخ).