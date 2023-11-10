تعليق مثير من الاهلي على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر

علق عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الاهلي، على تأهل فريق الزمالك الغريم التقليدي إلى نهائي كأس مصر الموسم الماضي، لملاقاة الأحمر.

ويضرب الزمالك موعدًا مع غدالاهلي غريمه التقليدي، في مباراة نهائي كأس مصر موسم 2022/2023.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز في الدور نصف النهائي بنتيجة 4/3.

وقال القيعي في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك هو المنافس التاريخي والتقليدي لـ الاهلي والمباراة بينهما ديربي مهم”.

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وأشار إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، كانت ملحمية.

وواصل: “الجميع كان ينتظر هزيمة الزمالك أمام بيراميدز، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها، ولكن ذلك الموقف تكرر كثيرا وكأن الصعوبات تخلق لهم الدوافع”.

وواصل: “الموسم الماضي لم يكن الاهلي لديه ضغط في جدول مبارياته، ولكنه الموسم الحالي لديه مشاركات كثيرة، وبدأ بداية قوية بخوض عدة نهائيات”.

وعن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اختتم: “تجربة موسيماني مع الاهلي هي الأكثر ثراء في مسيرته وهي التي فتحت له الطريق نحو أهلي جدة السعودي والوحدة الإماراتي، ولكنه لم يكن صاحب قرار الرحيل عن الأحمر”.