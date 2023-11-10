مفاجأة.. أكرم توفيق يقترب من الغياب عن الاهلي أمام الجونة

يقترب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من الغياب عن مباراة الجونة في الدوري المصري، والمقرر لها غدا السبت.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الجونة غدا في تمام الخامسة مساءً، على ستاد الجونة في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بدوري نايل.

وغاب أكرم توفيق عن تدريبات الاهلي الختامية والتي أقيمت صباح اليوم، على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة الجونة.

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وبات أكرم توفيق قريبا من الغياب عن مباراة الجونة في ظل عدم خوضه التدريبات الختامية لمباراة الجونة.

وكان فريق الاهلي قد فاز على نظيره سيراميكا كيلوباترا، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي، على ‏ملعب ‏المقاولون العرب.‎

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.