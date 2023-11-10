محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تتويج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.

وتنافس محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، مع خماسي آخر وهم:

دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، وبريان مبيومو من برينتفورد، وبيدرو نيتو من ولفرهامبتون، وكريستيان روميرو من توتنهام وديكلان رايس نجم أرسنال.

وأصدرت رابطة الدوري الإنجليزي، بيانًا عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، أعلنت خلاله فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أكتوبر الماضي.

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وخاض محمد صلاح مع فريق ليفربول، خلال شهر أكتوبر الماضي، ثلاث مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام فرق، نوتنجهام، وإيفرتون وبرايتون.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف في شهر أكتوبر الماضي مع ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي.

وخسر محمد صلاح أمس رفقة فريقه ليفربول أمام تولوز الفرنسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما أمس على الملعب البلدي بمدينة تولوز ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي.