الاهلي يوضح حقيقة بيع القندوسي في الصيف

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص بيع الجزائري أحمد القندوسي نجم وسط المارد الأحمر المعار إلى سيراميكا كليوباترا.

وتردد في الساعات الأخيرة أنباء تشير إلى تخطيط النادي الاهلي لبيع الجزائري أحمد القندوسي بعد نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي وفقًا لرغبة السويسري مارسيل كولر.

وأكد عدلي القيعي في تصريحات متلفزة أن الأهلي لن يفرط في خدمات أحمد قندوسي حيث كولر مقتنع بإمكانياته الفنية والبدنية.

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وأضاف” قمنا بإعارته لكي يحصل على فرصة أكبر ونراه بهذا الشكل”.

ويواصل القندوسي تألقه مع سيراميكا كليوباترا منذ انضمامه للفريق البرتقالي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

ووصل القندوسي إلى الهدف الخامس في الدوري المصري الموسم الجاري، ليزاحم على صدارة هدافي دوري بعد احتلاله وصافة الترتيب.